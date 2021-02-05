診所女護洩求診警員資料　獲判社會服務令

兼職診所女護士乘工作之便，前年8月登入診所的電腦系統，將求診警員的個人資料拍照後發布至社交平台，更在貼文中附上「呢個死黑警又嚟睇醫生」字句。她早前在九龍城法院承認不誠實地獲益而取用電腦，以及披露未經同意而取得的個人資料兩罪，她今（5日）午在九龍城法院被判240小時社會服務令。主任裁判官嚴舜儀接納她已深感悔意，認為判她社服令足以替代監禁，並寄語她日後要繼續貢獻社會，並三思而後行，不要再傷害他人。

嚴官指，本案控罪涉及公眾利益，本應判處阻嚇性懲罰，被告雖非為個人利益犯案，但她在社交媒體公開事主的個人資料，令事主承受被滋擾的風險，刑責較以金錢利益目的犯案為重。被告的Instagram帳戶有200名追隨者，她必然知道資料經發布後便不由她控制，即使她在1小時後便已刪除貼文，事後更移除帳戶，但潛在可轉發資料的追隨者身份已無從得知。而她針對事主的職業犯案，令對方承受重大心理困擾，加上2019年反修例運動期間出現大量將警員起底的情況，法庭考慮以判監9至12個月為量刑起點也不為過。

但嚴官同時指出，撇除本案案情，被告也是一名優秀的年輕人，她努力工作生活及進修，除了在涉案診所兼職護士，也是一名全職幼兒教師，獲得僱主欣賞、家人支持；她自己在事發後亦受到網民攻擊，更患上抑鬱，現在雖在康復中，但已做了5年的診所工作，實屬減刑因素。

嚴官續指，被告屬初犯，她一直按自己的人生規劃而努力，判監似乎會摧毀她的前途。而判她240小時社服令已等同一個不短刑期的監禁，足以反映本案的嚴重性，加上她認罪後已還押7天，相信對她已起警惕作用。