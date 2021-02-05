美國多款嬰兒食品揭含有毒重金屬　部分本港有售

美國眾議院監督小組委員會周四（4日）發表報告，指部分嬰兒食品含有「達危險級別的有毒重金屬」，形容情況令人擔憂，促請當局制定新的標準和檢測規定。據悉，部分被指重金屬超標的嬰兒食品，在本港網上商店有售。

報告指，小組檢測Nurture Inc、Hain Celestial Group Inc、Beech-Nut Nutrition，以及雀巢公司旗下Gerber的產品後得出上述結論。報告又提到，沃爾瑪、金寶湯公司和Sprout Organic Foods拒絕配合調查，對此「深表關注」。

小組委員會主席、民主黨議員克里斯納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）表示，報告顯示這些製造商明知旗下嬰兒食品含高量有毒重金屬，但仍然出售，認為是時候就此制訂更高的標準。報告促請監管機構為嬰兒食品有毒重金屬含量設定最高標準，並要求製造商檢測成品中的重金屬，而非僅檢測食品原料。

美國食品及藥物管理局（FDA）表示正檢視這份報告，但同時指出有毒物質存在於自然環境，透過泥土、水或空氣進入食物鏈中，由於它們無法完全去除，當局只能要求生產商把食物中有毒成分降至最低。相關嬰兒食品公司則表示，已經致力降低自然存在於食品中的金屬含量。