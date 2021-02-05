政府為保安及護衞業人員免費檢測　即日起網上接受預約

食物及衞生局公布，政府會繼續為全港所有外傭及建造業工地人員提供一次免費新冠病毒自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約。

食衞局表示，免費檢測服務將開放至二月底，鼓勵合資格的特定群組積極參與免費自願檢測，於上一輪曾接受檢測的外傭和建造業工地人員亦可再次檢測。合資格人士必須透過「社區檢測中心預約系統」(www.communitytest.gov.hk)預約，方可接受免費檢測服務，未有預約者將需自行繳付240元的費用。中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

合資格人士在其預約時段到達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身份證明文件(例如香港身份證或護照)及預約確認短訊。建造業工地人員需同時出示由建造業議會發出的建造業工人註冊證，而保安及護衞業人員則需出示保安人員許可證，以核實身份。

食衞局又指，在農曆新年期間，全港19間社區檢測中心將繼續開放。大除夕(11日)開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上7時；大年初一至初三(12至14日）開放時間為上午9時至下午1時30分及下午2時30分至晚上6時；年初四(15日)起，各中心將回復為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。