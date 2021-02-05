食環署審批牌照緩慢　食肆被迫移走露天座位

食環署審批牌照緩慢，連累食肆須移走露天座位！將軍澳翩滙坊商場地下數間設有露天座位的餐廳，近日接到通知，因該署仍未發出露天食肆座位牌照，加上屢被商場樓上的住戶投訴，須移除露天座位，一眾餐廳老闆均感無奈，不少食客亦直言可惜。持有商場的華懋集團表示僅按該署指示提出要求，對於內部溝通不足引致資訊混亂深表歉意。食環署回覆指，正積極處理相關露天食肆座位牌照申請。

將軍澳翩滙坊商場地下有4間設有露天座位的餐廳，4名東主分別在上月中收到管理公司通知，因他們的餐廳未持有露天食肆座位牌照，以及住戶投訴，需要在7日內移走露天座位。

有餐廳東主明言是被露天位置吸引而租舖，對突然要清走露天座位感到無奈。他續稱，去年8月已向食環署申請牌照，至今逾5個月，仍未有任何回覆，批評該署審批緩慢，坦言不理解為何至今至仍未批出牌照。

他指露天座位佔餐廳生意約7成，清走後生意隨即下跌3至4成，現時每月生意較疫情前則大跌約8成。他又提到，地舖和樓上住戶距離近，近月不時有住戶投訴，而餐廳為減少滋擾，晚上10時後便會關閉露天座位。有食客則稱，區內少寵物友善餐廳，該些餐廳有露天座位，他可以帶同寵物一起在露天座用膳，為餐廳被迫移走露天座深感可惜。

華懋集團表示，商場接獲食環署通知，指部分食肆的露天座位未取得相關許可，並接獲不少住客投訴，故須按該署指示，要求食肆移除戶外座位，直至食肆獲得許可。商場對於內部溝通不足引致資訊混亂深表歉意。

食環署回覆稱，翩滙坊商場地下共6所持牌食肆，其中2所未提出設置露天座位的申請，而其餘4所於2019年8月至去年8月提出的申請則正在處理。在這4宗申請中，有2宗因申請人提交的文件不獲接納，暫未能進一步處理，該署已發信通知申請人盡快提交修訂文件。另外2宗則已轉介相關政府部門徵詢意見，並收到地政總署及地區人士反對，該署亦已書面通知申請人，待申請人提交改善建議後會再諮詢。而地政總署則稱，該處露天位置屬私人地段範圍內，現由單一業權人持有，地契並無規管有關業權人的買賣及出租事宜。