被指罵警擾亂秩序　青年憑手機自拍片脫罪

2019年11月18日理工大學衝突期間，一名25歲青年在附近用手機進行拍攝，期間被指高呼「死黑警」等辱警語句，引起在場人士起哄。他早前否認一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，經審訊後今日（5日）在九龍城法院被裁定罪名不成立。裁判官鄭念慈接納被告拍攝的手機片段顯示，他當時無說出相關的辱警說話，警員證人的證供並不可靠，故判他脫罪。

從事園藝工作的被告陳俊傑（25歲）被控於前年11月18日在尖東市政局百周年紀念花園一帶的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧、或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

速龍小隊警員盧智聰早前供稱，當日早上近9時，大批穿黑衣示威者在上述紀念花園聚集，準備前往理工大學聲援校內示威者。盧接報到場，見被告舉手機拍攝，並站著阻撓同袍追截示威者，他認為被告形迹可疑，遂上前截停對方，並將對方帶入封鎖線搜身。但被告情緒激動，大叫「死黑警，影住我！」、「憑乜搜我！」，而封鎖線範圍外有示威者亦呼應，大罵警員「死黑警」、「黑警死全家」等，他遂將被告拘捕。

鄭官裁決時指，從辯方呈堂、由被告手機拍攝的片段顯示，被告當時並無阻撓警員追捕其他示威者，亦未見任何人大叫辱警說話。雖然片段只顯示被告被拉入封鎖線前的情況，控方指稱他在封鎖線內也有說出辱警說話，但若然盧警員的證供有部分屬虛構的話，法庭就不能全盤信納其證供。法庭不能排除盧的證供並非事實之全部，故裁定被告罪名不成立。