連夜封區強檢　元朗富來花園馬鞍山恒江樓列受限區域

港府再度突襲封區！位於元朗富來花園被列受限區域，其後港府在7時40分再出公告，將馬鞍山恒錦街1號恒安邨恒江樓列受限區域。區內人士須留在其處所並接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標在明日（6日）上午約7時完成此行動。有居民不滿措施擾民，更以粗口指罵政府。

衞生防護中心數據顯示，元朗富來花園B座今(5日)增1宗個案，感染源頭未明，累計2宗個案涉2單位，新增單位位於早前確診者單位的同方向樓上。早前確診個案屬機場三跑群組，為48歲男子，上月30日確診，上月28日發病。至於馬鞍山恒安邨恒江樓昨日（4日）增1宗確診，為53歲男子，於本月1日出現病徵，屬源頭不明個案。

馬鞍山恒安邨恆江樓居民盧先生指，今日下午5時已與家人去做檢測，至剛才到樓下買東西，驚覺大廈又突然被封，批評政府要市民重複檢測做法不好，他對政府的突襲封區甚為不滿，直斥政府愈做愈差，講到激動時更直言：「林鄭食屎、冚家X！」他任職司機，明早5時要上班，若然當局明早不讓他離開、來不及上班，他亦無辦法，感非常無奈。