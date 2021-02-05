旺角大球場下周日起辦年花市場　區議憂阻街問題惡化

康樂及文化事務署今(5日)宣布，港九花卉職工總會於本月7至11日在旺角大球場入口廣場舉辦鮮花批發市場，名為「新界花農批發市場」，運作時間為凌晨1時至上午9時，目的是為鄰近之花墟道提供一個批發市場。有區議員批評，政府事前零諮詢，突襲式辦批發市場的做法荒謬，擔心會加劇附近一帶阻街問題。

康文署表示，港九花卉職工總會自2002年以來，都會在農曆新年前7天於旺角大球場的入 口廣場舉辦批發及零售市集，有關市集不但為當地花農提供一年一度出售收成的機會，更為市民提供一個購年花的市集。為配合政府防疫政策，工會今年將活動範圍僅限於批發活動，並縮減及限制活動規模，包括運作時間、檔舖數目及入場人數等。預計有關市集會為花墟道一帶的花店提供臨時補給，以應付市民於農曆新年前夕對鮮花的強烈需求。

油尖旺區議員林兆彬批評政府事前零詢諮，認為凌晨時分在民居旁舉辦市集，做法極之荒謬、不合理、違反常識。他又認為，花墟一帶貨物阻街問題已是災難級，再加上旺角大球場凌晨「新界花農批發市場」，阻街問題定必惡化。