三跑人員下周二起　進入工地時須持無染疫檢測證明

香港機場管理局今日(5日)宣布，為保障三跑道系統項目工地員工及工人的安全。由2021年2月9日起，所有進入三跑道系統工地的工人及員工，必須能夠出示新冠病毒非感染檢測結果證明。

機管局指，在這項更嚴格的措施之下，登上前往三跑道系統填海區工地的船隻的所有人員，均必須能夠出示於14天內發出的新冠病毒非感染檢測結果證明的電話短訊，並出示香港身份證核對檢測結果的有關資料。未能出示有效非感染檢測結果或拒絕出示香港身份證以供核證的人員，將會被安排返回出發的碼頭，其僱主亦會獲通知。機管局指，現正安排所有工人每兩星期進行檢測，以配合進入工地的要求。

另外，機管局有為三跑道系統填海區工地的其他工人推行自願檢測計劃，亦會繼續協助政府進行與三跑道系統項目相關的新冠病毒接觸者追蹤工作。鑑於早前出現與三跑道系統分判商工人相關的新冠病毒個案，在接獲衞生署建議後，在相關工地的工程隨即自2021年1月31日起暫時停工14天。

除了有關非感染檢測結果的要求外，所有工人登船前往工地前必須檢測體溫，並須時刻佩戴口罩，船上亦嚴禁飲食。