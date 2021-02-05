救世軍贈員工鮑魚被斥浪費　員工：不如將開支用於弱勢社群

疫情衝擊經濟，正當基層市民擔心朝不保夕時，有關顧基層的社福機構竟然向員工送鮑魚作賀年禮物。救世軍社會服務部日前向員工發電郵，表示將會送贈鮑魚禮盒賀年，有亂用公帑之嫌。獲贈鮑魚的員工認為將送禮的開支，幫助社會有需要人士更好。

救世軍發給員工的內部電郵顯示，因為受疫情影響，今年不能如常舉辦新春聯歡，社會服務部故向轄下員工贈送鮑魚禮盒，讓員工歡度春節，並要求員工在本月23日或之前，交回簽收紀錄。有關鮑魚禮盒已存在在總部，並將於下周陸續派發。

有獲贈鮑魚禮盒的員工批評，受疫情影響，不少弱勢社群面臨飯碗不保等問題，質疑救世軍亂用公帑，認爲若能將送禮開支轉用於弱勢社群身上會更好。

救世軍解釋，感謝同工過去一年不辭勞苦，在抗疫期間盡心盡力支援有需要的人。為感謝及表揚他們的努力與付出，儘管因疫情關係而連續兩年取消社會服務部同工春茗活動，也特別為所有社會服務部同工預備了小小心意，為他們加油打氣，送上祝福。

救世軍表示有嚴謹的企業管治及合規文化，確保各事工的管理受到監察。所有支出、採購等亦必需按照內部控制作業程序及流程獲得所需的批核。社會福利署則稱，正向有關機構了解事件。