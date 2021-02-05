袁國勇指農曆新年前難以「清零」　批評政府追蹤效率低

新冠肺炎疫情反覆，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日(5日)表示，相信本港疫情在農曆新年前「清零」有一定困難，每日確診數字能夠降至10宗或以下已經很好。他又以早前有病人死後才被驗出確診為例，繼續批評政府追蹤效率低。

袁表示，本港難在農曆新年前做到零確診，明日多區花市便開鑼，相信市民戴口罩的話，感染風險不大。他又指即使強制檢測的1000個樣本只有驗出1宗確診，若能及早發現並控制情況，對減輕疫情來說仍是極大幫助。

日前一名66歲男患者在上水家中死後證實染病，袁國勇質疑該名患者生前有接觸的家人未獲安排隔離，疑與患者無完全交代接觸史有關，呼籲市民即使只是輕微上呼吸道病徵，都要接受檢測。他又稱，污水檢測有其局限性，即使病人康復後，其糞便仍可能帶有病毒，因此在污水檢測前進行強制檢測或更有效。

另外，袁今晚到曾有護士確診的中環尚至醫療大樓巡視，指經了解醫務診所的消毒程序及建築圖則後，認為現階段疫情並未在此診所爆發，並稱該名染疫護士居住地點亦有2名確診者，相信該名護士應屬社區感染，並非在工作場所感染。

尚至醫療代表外科專科郭寶賢補充，該名護士主要工作為協助病人量體溫及登記，曾接觸過50多名病人，暫時病人以及全棟大樓的100多名醫生護士均未受感染。