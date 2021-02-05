通識科改革或統一發教材「應急」　設視學監察

教育局周二（2日）公布優化高中4個核心科目，首度披露通識科改革後的課程大綱。當局今（5日）舉行首場首場「優化高中四個核心科目簡介會」，據悉，教育局正準備「適用書目表」，已與出版書商作緊密聯絡，若新教科書未及下學年推出，將由局方統一發放教材。

新通識科三大主題為「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯網相依的當代世界」，各佔45至50小時，另有10小時內地考察。教育局人員指，會按次序施教有關主題，並要求老師在教授各課題上均需按憲法及《基本法》框架下處理，又指屆時科只設一卷，題目可設為多項選擇題、短問題等。

局方人員續指，新科目將設「課程監察」，透過視學及課程探訪監察學校的學與教質素，並提供專業意見，若校方的學與教質素欠理想，會按既定機制作跟進，強調學校管理層有責任了解和監察各科上課情況。

至於內地考察方面，教育局代表未有直接表明學生是否必須到內地考察，僅稱學校可按校本情況安排，又重申學生不參與考察以致無法完成專題研習，將對學生學習概覽有影響。局方又指，期望校方鼓勵學生參與，而新科目仍可以英文教授，包括內地考察。

教育局在會上又透露，考慮將考察表現列入學校成績表、DSE證書、學生學習概覽，甚至納入「大學聯合招生辦法」（JUPAS）申請中的比賽或活動經驗及成就，以反映學生的考察表現。