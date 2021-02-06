跨部門巡查尖沙咀灣仔區場所　3食肆負責人及43客犯禁

尖沙咀警區聯同相關部門，在昨日(5日)傍晚開始巡查尖沙咀一帶食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。行動中，警員發現其中一間位於亞士厘道的餐廳內，一名外籍(31歲)女負責人，涉嫌未有確保純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的範圍必須關閉之規定，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），她將會被檢控。

另外，警員亦發現一間位於亞士厘道的火鍋店於傍晚6時後仍然營業，店內亦有3桌多於2人同坐，共有24名客人正在用餐。當中有20名食客包括17男3女(28至71歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章）被票控。

此外，一名姓姚(32歲)女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），她將會被作出檢控。

另外，灣仔分區牌照組在同日晚上，突擊巡查灣仔區內多間牌照場所，並採取嚴厲執法行動，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵從防疫規例。警員在銅鑼灣灣仔道一間餐飲場所內有多人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。因此，警方即時向現場17男6女顧客發出定額罰款通知書。而該食肆61歲男負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。灣仔分區牌照組將跟進有關違規事項，向該負責人作出檢控。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。