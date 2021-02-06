O記搗中區無牌樓上吧　拉28人包括19外籍男女

O記探員根據情報及經深入調查，昨晚(5日)8時許展開代號「逸影」的行動，突擊搜查中環利源西街9至13號一間無牌樓上吧。行動中，一名菲律賓籍(39歲)女負責人涉嫌「無牌賣酒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕。

另外，酒吧內16名菲律賓籍男女、9名本地男子、1名美籍男子及1名印度籍男子(24至71歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方在上述場所內合共檢獲約624支酒及約1,600港元現款。

新冠肺炎疫情爆發逾一年，本港第4波疫情反覆，近期雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。