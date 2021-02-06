政府刊憲14廈須強檢　包括映灣園悅濤軒第9座

政府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士（下稱「受檢人士」），接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及繼續賦權註冊醫生於2021年2月6日至2月19日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

2月5日有5個指明地方被納入強制檢測公告。另外，有9幢大廈因在先前執行限制與檢測宣告的行動中發現確診個案，因此有關人士須進行第二次檢測。納入強制檢測公告的大廈名單如下：

1. 香港新界東涌健東路1號映灣園第3期悅濤軒第9座

2. 香港九龍土瓜灣盛德街9號馬頭圍邨玫瑰樓、夜合樓、洋葵樓及水仙樓

3. 香港九龍油尖旺彌敦道780-782號麗英大廈

4. 香港西營盤荔安里11-13號利安大廈

5. 香港上環皇后大道西26-28號

6. 香港九龍油尖旺上海街 146-150 號

7. 香港九龍油尖旺廟街 169-171 號

8. 香港九龍油尖旺廟街 200-210 號

9. 香港九龍油尖旺吳松街 5-11 號

10. 香港九龍油尖旺上海街 141-145 號浩如樓

11. 香港九龍油尖旺吳松街 67-77 號金寶大廈

12. 香港九龍油尖旺新填地街 10-14 號新利大廈

13. 香港九龍油尖旺新填地街 61、63 及 65 號/北海街 3A 號榮記大樓

14. 香港九龍油尖旺炮台街 10-18 號德利大廈