東方日報A1：疫患不除晚晚封區　紀律部隊不辭勞苦

港府連續6日突襲封區！位於元朗富來花園昨晚7時被列受限區域，其後港府在7時40分再出公告，將馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆江樓列為受限區域，一晚再封兩區。區內人士須「禁足」逗留其住所，並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測方可離開，政府目標在今日上午約7時完成上述行動。海關繼周二後再度全力支援，出動超過350名關員參與封區檢測行動，海關關長鄧以海及助理關長（情報及調查）陳子達昨深夜到馬鞍山封區現場慰勉同袍，為無私無畏的前線人員打氣，盡顯關懷之情。懲教署署長胡英明昨晚亦親臨元朗封區範圍巡視，為參與抗疫同事打氣。

衞生防護中心數據顯示，元朗富來花園B座昨日增一宗個案，感染源頭未明，累計兩宗個案涉兩單位，新增單位位於早前確診者單位的同坐向樓上。早前確診個案屬機場三跑群組，為48歲男子，1月28日發病，並於1月30日確診。

港府於昨晚7時刊憲，將元朗富來花園列為受限區域，大批政府人員到場，並在富來花園外拉起封鎖線。期間多輛貨車到場，政府人員忙於搬運屏風、食物、帳篷等物資。而檢測站則設於富來花園與俊賢坊遊樂場中間，至晚上約8時，陸續有居民落樓登記、接受檢測。

至於馬鞍山恆安邨恆江樓，在過去14日僅有一個確診個案，患者為53歲男子，於本月1日出現病徵，並於4日確診，屬源頭不明個案。當局於昨晚約7時40分再刊憲，指馬鞍山恆安邨恆江樓於昨晚7時35分正式被列受限區域。但早在昨晚約7時，已有警員和民政處人員在邨內出入，隨後亦有運送物資的車輛入邨。當局在恆江樓對出的恆錦街馬路上設置多輪流動檢測車，至晚上約9時半，有居民陸續到檢測車接受檢測。

據悉，馬鞍山恆安邨恆江樓共有21層，每層52伙。居民盧先生指，昨日下午5時已與家人去做檢測，當回到樓下買東西，驚覺大廈又突然被封，批評政府要市民重複檢測做法不好，他對政府的突襲封區甚為不滿，直斥政府愈做愈差，講至激動時更向特首林鄭月娥爆粗斥罵，任職司機的他今早5時要上班，坦言若當局早上不讓他離開、來不及上班，他亦無辦法，感非常無奈。

另一位居民劉先生亦批評當局安排混亂，昨日才將大廈列入強檢，居民正陸續去鄰近的社區中心做檢測，如今又突然封區，令居民難以理解。

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