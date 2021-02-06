恆安邨恆江樓及富來花園驗1033居民　部分結果仍在核實

政府昨日(5日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時起限制在元朗指明「受限區域」（即元朗媽橫路7號富來花園）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

自今日(6日)上午約7時起，元朗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨2時，約576名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪288戶住戶，當中29戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

另外，自昨日下午7時35分起當局限制在馬鞍山指明「受限區域」（即馬鞍山恆錦街 1 號恆安邨恆江樓）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。自今日(6日)上午約7時起，馬鞍山指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨2時，457名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪1040戶，當中96戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。