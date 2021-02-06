機組人員檢疫豁免取消　國泰推封閉式飛行　員工35天無法歸家

港府昨日(5日)宣布在本月20日起，取消機組人員到港後豁免檢疫的安排。因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其後向員工發出新措施，要求機組人員在下周四(11日)前簽署自願書，以配合21天的閉環式飛行措施，若加上隔離檢疫的14天時間，即有連續最少35天無法回家。

該措施暫維持7星期，而往內地、台灣及澳門的客機航線，或是沒有乘客的航班航線則可獲豁免。在港府宣布措施後，國泰航空昨日深夜向機組人員發出電郵，指在員工自願進行21人封閉飛行後，需到鰂魚涌香港東隅酒店隔離14天，而重返社區後機組人員會有14天假期，包括當局規定的7天醫療觀察期，而在14天內人員需再進行2次檢測。

員工在完成閉環飛行後會獲得資貼，依照職級每日約有280港元至450港元，而若人員認為自己無法繼續飛行亦可停止，但不會獲得津貼。而在酒店隔離期間，員工會獲得補貼包括早餐78港元、午餐287港元、晚餐327港元、過夜125港元、及洗衫148元。

郵件又提到，公司理解新規定會對機組人員及其家人的生活造成影響，會盡量協助。由於根據政府的措施，機組的隔離政策限於中國以外地區抵港的航班，因此在相關航線服務的員工不需進行有關安排。