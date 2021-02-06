維園花市入場安排被批混亂　市民網上登記無反應

受新冠肺炎疫情影響，今年年宵花市幾經波折下終可如期舉行，而位於維多利亞公園的花市於今日(6日)年廿五首天開放，東網記者到場視察，可見今年花市門口擺放了取票機及體溫探測機，但由於現場指示有欠清晰，有提早到場等候的市民感到不滿，批評政府安排失當，直言「搞到咁麻煩不如唔好搞」；另有市民表示今年花檔少，新年氣氛欠逢，亦有市民稱今年預算不多，預計花約1,000港元購置年花。

居於維園附近的市民區女士，約早上8時半仍未開放前已到場，向場地職員查詢入場詳情，例如是否必須掃描「安心出行」二維碼(QR Code)，她表示往年每逢新年即使不打算買年花，亦會到場逛逛，感受新年氣氛，惟今年因疫情關係，場內檔口大減，直言沒有節日氣氛。她又批評政府未有做好規劃，「(花市)又開又唔開，戥啲花農慘，政府應該先同花農做好溝通，而唔係令佢哋大失預算」。

今年的花市為管制人流，需要取門票輪候進場，但門票分為網上及現場兩條隊，市民黃女士批評現場安排混亂，她指場地職員表示要9時才可取飛，令早到的市民只能呆等。她又直斥，開放時間已經大為縮短，加上有兩個時段需要暫停開放，當局聲稱要消毒，「花草消咩毒？有心開放(花市)就開早小小，搞到咁就不如唔好開，仲亂過唔搞」，又指往年同樣時間已買完年花離開，但今年卻未能入場，「只係想快啲買完(年花)就走」。

市民陳女士則批評，網上取門票的應用程式未能順利運作，指昨日(5日)下午曾致電食物環境衞生署詢問相關安排，職員回覆可於網上預先取票，今日一開放就可立即進場，惟她於網上取票2次，仍未能取得確定通知，「浪費資源，浪費納稅人金錢，整個垃圾Apps(應用程式)，她指稍後會致電相關部門投訴。