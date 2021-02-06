去年獲逾3萬宗投訴　消委會憂新年後有商店倒閉令追討急升

消費者委員會去年接獲逾3萬宗投訴，較前年上升26%，是自2015年以來最高；當中有關防疫及日用品的投訴佔4000多宗。消委會今(6日)指出，疫情帶動「宅經濟」，更多市民網上購物，提醒市民特別在社交平台網購時，切勿掉以輕心，因該等交易多屬買賣雙方的私人交易，既無單據，亦無交易紀錄，若出現爭議會難以追討。

消委會去年共接獲30,935宗消費投訴，與醫療用品有關的投訴增幅最多，此等投訴當中約95%與口罩相關。該會認為主要由於去年疫情初期口罩供應緊張、出現延遲送貨等問題。而另一類較多的投訴則與旅遊相關，相信主要受疫情影響，令機票等需要取消。消委會主席林定國出席電台節目表示，有心理準備於農曆年後的消費爭議及投訴會增加，特別是預繳式消費。他指若當中涉及金額大，市民付款後商店倒閉，就會投訴無門。他明言消費者在法律上雖有權益，但實際上可追討的機會微乎其微，又擔心市民在疫情後，會有報復式消費，呼籲市民要冷靜及謹慎思考。

總幹事黃鳳嫺舉例指出，現時有不少市民於網上購買新鮮食物等食材，但過程中可能發現貨品不齊、賣方拆單送貨、更改送貨時間及貨品損壞等問題。她提醒若發現貨物有問題，最好即時影相做證，以及通知賣家的客戶服務人員。如果拖得太久才處理，可能無法追討。

此外，就政府針對美容和健身服務訂立強制性冷靜期立法進展，林定國指政府已完成相關公眾諮詢，但由於近年社會事件及疫情影響，令立法工作停下。他指目前社會環境未必是最適合的討論時機，希望在社會環境回復正常時，可完成相關立法工作，為消費者提供應有的保障。