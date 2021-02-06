引入非本地培訓醫生遇阻　多間專科學院表明無名額收海外生

本港公營醫院醫護人手長期短缺，政府擬修例引入海外培訓醫生，但獲正式註冊前須先取得本港專科資格，意味需要本港專科學院提供專科培訓或承認其海外專科資格，但多間專科學院已表明無多餘的培訓名額。

外科醫學院長梁慶達接受訪問時指，外科受訓醫生每年需做200宗大型手術，因此名額受限制，香港學生都未能培訓，認為難再收海外生。放射科醫學院首席副院長潘偉麟亦指，培訓機會供不應求，每年有約50名本地生爭10個培訓席位。麻醉科醫學院主席張志偉坦言，麻醉科已培訓位不足，不解為何仍引入外地生與本地生競爭。

政府建議容許在非本地認可醫學院畢業，並已在當地獲醫生資格的香港永久性居民，在本港指定機構工作5年後，可在香港獲得正式註冊，即可豁免應考執業資格試。但據了解，按新方案引入的醫生如獲專科學院認可其當地專科資格，可直接在指定機構工作；但如其專科資格不獲認可，便須再受訓3年後才可在指定機構工作。

另外，行政會議成員李國章接受訪問時表示，明白本地醫生可能會反對修例，甚至覺得引入非本地培訓醫生會「將餅仔分薄」，但冀醫生要有醫德，為病人著想支持修例，否則等同杯葛海外港人。他又不同意免試引入非本地培訓醫生是政策倒退，強調回流的醫生已經在認可醫學院畢業並取得註冊資格。