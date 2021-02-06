九巴明起於39條路線試行電子支付　涉及500部巴士

九巴宣布將於明日（7日）在39條巴士路線，試行電子支付系統「e度嘟」。此系統接受感應式信用卡 (payWave)、流動支付裝置或掃描二維碼 (QR Code)等方式繳付車費。上述試行的巴士線主要為行經尖沙咀碼頭及青沙公路轉車站的路線，並涵蓋部分假日路線，涉及500部巴士。九巴將陸續於相關巴士的車頭位置及電子路線顯示屏，加設上述系統的標誌，乘客可預早選擇付款方式。

繼龍運巴士於2020年為全線車隊引入電子支付系統後，九巴亦於39條巴士路線試行電子支付，路線包括1、1A、2、5、5A、240X、249X、270B、5R、92R等等。乘客上車時可於車內收費器，輕拍配備感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃描二維碼，進行付款。收費器會預設為成人票價，12歲以下小童及65歲或以上長者，上車時須自行按下收費器右上角的按鈕，或於手機程式選擇合適票價選項，享用半價優惠。

九巴指出，上述系統支援現有的巴士轉乘優惠，乘客須使用同一張信用卡或同一個流動支付帳戶付費，才享有第二程車費轉乘優惠。如果兩程的支付方式不同，第二程就不會享有轉乘優惠。而乘客亦不能透過此新支付方法享有政府相關的補貼及優惠，包括政府公共交通費用補貼計劃、長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃。