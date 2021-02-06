政府擬邀請10院舍率先參與疫苗計劃　最快農曆年假後接種

院舍長者及職員是最優先接種疫苗的群組。

新冠疫苗最快本月底到港，院舍長者及職員是最優先接種群組。消息人士透露，政府已列出10間率先參與接種計劃的院舍名單，相關院舍屬規模較大，涵蓋牌照院舍、買位院舍及津助院舍。當局料最快下周向相關院舍發出邀請信，由院舍詢問長者或其家屬意見，決定是否接種疫苗，而無家人的院舍長者會由外展醫生評估，衡量其感染風險是否較出現副作用的機會高，暫時未知有多少人有意參與。

消息續稱，料最快可於農曆新年假期後展開接種計劃，屆時料外展隊會先上門視察院舍環境及是否有合適位置劃出觀察區，而接種當日醫護會先在醫院稀釋上海復星藥廠與德國BioNTech研發的疫苗，再帶到院舍上門接種，完成後外展隊會逗留多半小時至一小時，觀察長者接種後有可出現不良反應，形容做法比打流感疫苗更嚴謹。

另外，行會成員、疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財接受訪問時表示，政府擬先在小部分，相對具規模而交通便利的院舍試行，以測試流程，院舍位於偏遠地方，政府仍傾向提供「到會式」注射服務，即由外展醫生上門為院友注射疫苗，他亦不排除社區接種中心與院舍注射會同期進行。

他又提及，認為院舍在疫情後須吸取教訓，找出改善地方，例如院舍通風，並提出將安老院條例及殘疾人士院舍條例加入「換氣」守則是好事，但認為換氣率標準須專家界定。