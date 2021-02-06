新葵芳花園加12%管理費居民斥搶錢　促大業主港鐵交代

新葵芳花園大業主港鐵公司在疫情期間，一年加兩次管理費，加幅合共達12%，遠超通脹。新葵芳花園業主及區議員今早(6日)到港鐵大樓請願，要求立即召開特別業主大會，公開向業主解釋訂立管理費的準則。

有請願人士引述港鐵公司回覆指，因應屋苑情況，包括恒常維修保養及其他承辦商服務，如保安及清潔等新服務合約等，令來年開支上升而需要兩度增加管理費。但部分業主早前主動翻查帳目，發現屋苑的儲備金幾近花光，僅剩下數千元，並指屋苑內多項設施不時損壞，例如大堂經常爆水管，加上設施殘舊老化，不滿港鐵服務質素欠佳仍多次增加管理費。

部分取得超過5%業權份數的業主曾要求港鐵公司及業主委員會召開特別業主大會，惟被港鐵公司及業主委員會先後兩度拒絕召開會議。業主代表批評港鐵無視居民苦況，對業主查詢一概充耳不聞。

葵青區議員唐皓文認為，在現時嚴峻疫情影響下，港鐵理應肩負公共機構社會責任，與業主共度時艱，要求港鐵立即凍結管理費及豁免收取經理人酬金，同時亦要求港鐵需要公開向業主解釋訂立管理費的準則，現時做法公然違法公契，實屬不能接受。另一名葵青區議員吳劍昇要求港鐵承諾，配合成立業主立案法團及開支節流小組，以監察屋苑財政。