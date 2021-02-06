黃大仙街市人流不絕　檔主嘆旺丁不旺財生意大跌

年關將至，雖然新冠疫情未平，但繼續有家庭趁新年前做節、食團年飯。東網記者今午(6日)到黃大仙大成街街市視察，發現街市內人流頗多，有檔販嘆指「旺丁不旺財」，生意額大跌。

早上10時許，不少市民到大成街街市買餸，但市道仍然低落，有生果檔檔主大嘆顧客只是逛街，沒有光顧，加上今日街市人流仍較往年少，令生意大跌三分二。她嘆指「疫情搞到好多人失業，個個㩒實荷包(不消費)」，又指早前車厘子被驗出新冠病毒，其價格隨即大跌至約20港元，惟仍然乏人問津。

牛肉檔檔主文先生亦嘆生意下跌20%，指第3波疫情後，不少市民都不敢到街市買餸，寧願去超市，預計下周過年時生意仍不會好轉。他又指，若政府一早封關，雖未必能馬上「清零」，但相信疫情一定會更快受控。豬肉檔的李先生亦指生意大跌60%，已較往日入少7成貨。

剛買完餸的市民何先生表示，今天特地到街市買團年飯的餸菜，有魚、蝦、蟹等，花了200多港元，屆時有7個家人聚餐。被問及會否擔心疫情，他坦言「都驚㗎，同家人聚餐可能分枱食，坐疏啲」，他亦擔心買餸期間染疫，所以只逗留1小時，買完就盡快離開。

市民郭太指今年團年飯會一切從簡，她稱往年會與家人外出聚餐，但今年疫下禁晚市堂食，大家都要戴口罩「好似生人勿近咁，不如喺屋企食仲開心」，她表示會叫外賣，但不會大魚大肉，視乎子女口味。另外，她也不計劃拜年，但會發賀年訊息和寄超市禮券代替，「有錢日日都係新年」。