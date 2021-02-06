東涌公營街市興建無期居民捱貴餸　團體促覓地建臨時街市

私營街市物價較公營貴，不少欠缺公營街市的地區居民反映被迫「捱貴餸、過窮年」。監察公營街市發展聯盟趁農曆新年前夕，分別於東涌、荃灣及天水圍比較區內公私營街市的食材物價，發現3區共12個公私營街市當中，以東涌富東街市物價最貴，而去年尾啟用的天水圍臨時街市則物價最平。聯盟今(6日)斥政府曾承諾的東涌公眾街市仍然無影，促盡快公布細節及時間表，並率先覓地搭建臨時街市，滿足居民日常需要。

聯盟在本月3日分別派員記錄12個公私營街市的物價，包括天水圍臨時街市、天水圍T-market、荃灣街市、荃灣楊屋道街市、東涌迎東街市、東涌富東街市等。由於東涌基層居民不時為慳錢而到荃灣公營街市買餸，故調查比較兩區公私營街市物價。

聯盟以市民經常採購的13項食材如雞中翼、鯇魚及豬排等的價格總和作比較，結果發現天水圍臨時街市物價是最便宜，全部食材只需315.5港元、而東涌富東街市則最貴，需要422.3港元，亦較荃灣街市的373.1港元貴約15%。聯盟指出，整體而言欠缺公營街市的東涌，其私營街市平均約有10項食材的物價都比荃灣公營街市貴。

東涌社區發展陣線組織幹事陳琬琳表示，政府早於2018年宣布東涌將興建2個公眾街市，惟一直未公布藍圖，令公眾無法監察，促政府盡快交代方案細節及落成時間表。聯盟成員梁佩珊認為，公眾街市是每一區的基本設施，政府有責任於新市鎮興建公營街市。但公營街市落成動輒需時數年，政府應於興建期間另外搭建臨時街市。