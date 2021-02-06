發展香港為航運及國際船舶租賃樞紐　陳帆：會研究更多稅務優惠

本港有2,600艘註冊船隻，總載重量超過1.3億噸，位列世界第4位。運輸及房屋局局長陳帆表示，為了吸引更多船舶租賃企業來港營運，繼去年6月修例向合資格船舶出租商等提供利得稅稅務寬免或優惠外，當局亦正着手研究其他稅務優惠措施，並與海運港口局及投資推廣署等合作加強宣傳及溝通，研究和實施便利海運業營商的措施。

陳帆今日(6日)發表網誌，談及本港註冊船隊快速增長，令相關航運服務行業如船舶管理、海事法律、海事保險等在港迅速發展，成為服務全球和多元化的航運群體。他指出，本港船舶註册的船隊質素享譽全球，最新港口國監督平均扣留率為0.81%，遠低於全球平均扣留數值2.44%，運房局與海事處會繼續不斷優化及進行推廣，吸引世界各地更多船東和船公司在香港匯聚扎根。

他又稱，除去年6月修例提供相關稅務寬免或優惠外，該局將與海運港口局及投資推廣署等合作加強宣傳，並着手研究其他稅務優惠措施，以吸引各類海運企業，包括船東、船舶管理公司、船務經紀、船務代理等，選擇以香港作為業務基地。又會不斷推廣香港船舶註冊服務，使香港作為經營海運業務的首選地點。