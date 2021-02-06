涉雷射筆照警遭控藏攻擊性武器　27歲地盤工脫罪

前年11月2日港九多區發生警民衝突，超過200人被拘捕，其中一名被捕男子被指在油麻地用雷射筆照警方防線，他否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今天(6日)在九龍城法院裁決。裁判官鄭念慈雖然懷疑辯方證人夾口供，但他們證明到雷射筆是被告的工作用具，以及被告可能不在現場，基於案件有合理疑點，故判被告無罪釋放。

27歲被告陳勁安，被控於2019年11月2日，在油麻地近鴉打街永星里交界，管有一個可發出雷射光束的裝置。控方指稱，警方當日在現場築起防線後，被告用雷射筆照射警方防線，之後逃入人群，警方其拘捕他。

辯方早前傳召多名證人，被告的前上司指被告在地盤工作，要用雷射筆指揮車輛，而被告女友的姊夫和新同事也出庭作供，稱他們4人當日在現場附近吃飯，期間警方拘捕被告。

裁判官指，被告女友的姊夫和新同事的證供過分相同，他們異口同聲形容警方防線是「半圓形，企得鬆」，而且均說被告被捕時，他們從遠處看見被告把「好似卡片嘅物件」交給警方，令法庭懷疑他們夾口供。

惟裁判官認為，被告女友於案發前2天才認識該名新同事，該名新同事與被告非親非故，他的證供可能是真的，加上被告的前上司證明雷射筆是被告平常的工作用具，法庭不排除照射警方防線的人，在混入人群後，警方在混亂期間誤會被告就是他，由於控方未能毫無合理疑點地證明被告管有雷射筆用作傷人，故判被告無罪。