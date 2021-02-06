獲安排視察維園花市　區議員指當局應加強宣傳清潔時段

年宵市場今日（6日）開鑼，政府因應疫情實施防疫及人流管制措施。灣仔區議會獲食物及環境衞生署安排，巡視位於銅鑼灣維多利亞公園的年宵花市。他們表示，今早到訪花市的市民人數不算多，場內衞生情況可接受，惟部分市民不知道今年花市特設清潔時段，認為當局應加強宣傳。

灣仔區議會副主席麥景星指，今日是花市開幕的第一日，加上他們視察時為上午至中午時段，故入場人數不多，衞生情況尚可接受。他指出，當局今年新增多項防疫措施，包括特設清潔時段，惟有部分市民不清楚有關安排，故未能入場，認為當局應加強宣傳。

麥又批評政府防疫政策混亂，強調花市人流較踢足球人數更多，質疑當局早前放寬運動設施時，未有重開足球場等場地。他建議當局可參與花市做法，在場地實施人流管制等防疫措施，或只容許球會使用有關場地。

區議員陳鈺琳亦指，花市人流疏落，市民到場時毋需「攞籌」，亦毋須用「安心出行」，而據她所觀察，在場內有掃描「安心出行」二維碼的市民人數甚少。

此外，食環署今早以檔攤展示政治標語為由，禁止支聯會在場內繼續擺賣。灣仔區議會主席楊雪盈表示，部分鮮花已被運到鄰近的大坑派發。她又批評，食環署在有關檔攤外所張貼通告上，僅指因疫情而空置有關檔攤，認為與事實不符。