政Whats噏：冀春節後舉行失業金辯論　工會警告羅致光勿走數

香港失業率高企，唔少政團及市民都呼籲政府設立失業援助金，只不過IQ高達160嘅勞工及福利局局長羅致光就一直用不同原因拒絕設立援助金，反而多次強調綜援已經係失業人士嘅安全網喇。勞工界議員陸頌雄(Michael)早前喺立法會兩次邀請羅就失業援助金進行辯論都不獲回應，喺本周四(4日)舉行嘅行政長官答問會中，特首就代為答應出席辯論。Michael同工聯會九龍東總幹事鄧家彪(Bill)對此都欣喜若狂，希望局長唔好走數，真係出席辯論，認真諗下點幫班打工仔，仲話農曆新年假期後就可以展開辯論㗎啦！

Michael話林鄭早前代羅應承出席辯論，都十分驚喜，但就強調辯論唔係等於鬥嘴，只不過想幫手解決政府對失業援助金嘅擔心，分別係會否有人濫用、政府會否有財政負擔同埋會否影響職場文化，話會按政府接納嘅方向去做。佢就希望到時辯論唔會變成嘈交，仲打個比喻話，希望唔會出現勞工界代表同政府企喺兩個山頭，而打工仔企喺山腳，變相勞工界代表同政府得個嗌字，而打工仔聽到兩邊對罵後都係得個吉。佢又再次批評政府早前大細超，批出幾十億為海洋公園泵水，但拒絕推出失業援助金幫助一眾打工仔女囉。

對於驚唔驚羅致光走數？Bill就話羅智商咁高，估計唔會拒絕，不過就提醒羅要有同理心，諗吓打工仔嘅苦況。而佢都會配合羅安排嘅地點、時間，同埋希望喺放完農曆新年假期後就立即展開辯論。佢又怒斥羅早前話綜援係安全網嘅言論，舉例話如果一家四口得一個人冇失業，按每月獲得金額計算，係咪應辭埋份工，全家申請綜援抵諗啲？

至於羅早前舉一反三，話點解失業率高達4%就要政府幫手，而3.99%唔使幫手，繼而話臨時津貼唔合理。Bill就反駁話，因為依家失業率高企係顯示香港出現結構性失業問題，政府就應該立即出手解決。佢仲向政府追數，提醒政府話若然解決咗結構性失業問題，仲要即刻改善標準工時、假期劃一等問題呀。

雖然Michael同Bill都覺得政府願意傾係好事，但唔代表傾完就一定有結果喎。佢哋就話政府內部應該都有溝通嘅，如果傾唔掂，就可能工聯會會長吳秋北親自約見特首喇。講開又講，其實工聯會從今日開始一連五日都會喺全港各區擺街站，呼籲市民聯署，繼而逼政府正視失業高企嘅問題。睇嚟政府今次真係要好好哋諗吓，係咪要為失業人士做返啲嘢喇！