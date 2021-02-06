公屋戶申租金援助屢受阻　團體促培訓熟習豁免條件

疫情肆虐持續一年，經濟下滑致市民生計大受影響。監察公共屋邨福利規劃聯盟曾於上年度8月發表報告，指66%公屋居民不知道房委會推出租金援助計劃，而於今年度再進行調查，訪問全港9條新屋邨約15名受訪者，發現許多居民申請租金援助時遭房屋署或管理公司隨意打發、不友善對待，甚至被勸申請綜援。團體批評，當局沒有理由用申請綜援作藉口，阻撓居民申請租金援助。

租金援助計劃門檻為2年居住期限。然而，房屋署曾表示如受加租影響、或該2年間家庭狀況劇變則可獲豁免。曾嘗試申請的葵芳公共屋邨劉女士指，當職員知悉其居住年期不足2年，隨即被打發離去。團體成員梁兆隆表示，的確有居民未住滿2年亦可獲豁免，惟前線職員缺乏有關指引資訊，導致劉女士未能申請，批評當局的豁免條件是「名存實亡」。

長沙灣麗翠苑楊女士則批評物業管理處職員態度太差，感覺職員「好唔願意幫我，(申請時)好似乞兒咁」。加上各邨申請租金援助流程和指引不統一；職員態度對申請人不友善；申請資訊透明度不足，種種問題都使居民難以申請租金援助。

梁批評房署職員及物業管理處職員的態度非常影響居民申請計劃。雖然自去年8月的調查報告出爐後，房署有輕微改善，但在資訊流通方面仍有待加強。團體建議，房署應加強前線員工對處理流程及申請資格的培訓，同時因應疫情關係，居民收入波動，應直接豁免居住年限至少2年之申請門檻，以及酌情處理延長成功申請住戶接受租金援助的年限。