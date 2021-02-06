團年飯難齊人　市民愁買海味　店員嘆失內地豪客生意跌3成

農曆新年是傳統習俗，縱使遇上疫情，年近歲晚港人四出辦年貨仍必不可少。有海味舖表示今年生意與往年相若，亦有店員指因未能通關而損失內地客，令生意大跌30%。巿民選購海味等年貨種類與往年大致相同，未有因疫情而有變，惟有港人嘆謂疫情下難齊人食團年飯。

生記海味員工袁小姐表示，疫情下人流未有大減，惟客人不如以往駐足精挑細選，反而揀定心水貨品付款後隨即離去。她明白市民避免逗留，可幸生意額與往年相若，雖上月海味價格比往年稍跌，臨近新春價格有所回升至正常水平，其中一包半斤的花膠較受歡迎，適合送禮自用，故較多人選購。

永利海味員工李先生則大呻疫情下生意大跌30%，因疫情關係，久久未能恢復與內地通關，失去內地遊客令生意一落千丈。他續指，雖能靠本地客支撐一下生意額，但內地客會搜購大批貨品回鄉送禮數量「誇張」，如今失去這群客源可謂一大損失。

與家人出動選購海味的連女士表示，為團年飯買了蝦乾、乾貝、雪耳、魷魚、蠔豉等，由於海味價格下跌，即使購買東西與往年大致相似，使費約「千零蚊」，較原來預算少。她指，年近歲晚始終要辦年貨準備團年飯，惟疫情下未必如往年熱鬧，因怕有播疫風險之餘，亦有親友於外地未能回港。