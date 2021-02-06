港府突襲封區致餐廳無法營業　深水埗店東入稟向政府索賠

新冠肺炎疫情逾年，港府多次實施限制食肆營運的措施，令飲食業經營困難。自上月23日起，港府更多次突襲封區，有餐廳東主指，本月2日政府在深水埗突襲封區，令他連晚市外賣的生意都做不到，已入稟小額錢債處向政府追討賠償777港元，有關聆訊將於3月26日上午9時開庭聆訊。

農場餐廳老闆陳興濤指，其位於南昌街89號的餐廳，因港府在本月2日的突襲封區，無法營業，他為此感到非常氣憤，遂入稟小額錢債處向政府追討賠償。陳續指，決意入稟不單止是為損失，直斥港府突襲封區是專業失當，令他租用權被侵害，並批評當局封區如同判定全香港巿民均自私自利、不懂顧全公眾安全。

他又表示，向政府索償777港元屬「有數得計」，因現時該餐廳日租約1000港元，他只是做不到晚市，故定出此索償金額，他稍後亦會將入稟狀寄往禮賓府。提到當局的抗疫表現，陳亦表現激動，直言港府禁晚市堂食、食肆單靠外賣難支撐經營，業界是「叫苦連天、日日食黃連」。

陳興濤於1987年開首間農場餐廳，全盛時期曾擴展至48家分店，僱員達1,300人，期間陳曾借錢以擴充業務，後來金融風暴，他無力還債破產。現時他在深水埗開設2間餐廳。