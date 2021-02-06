政Whats噏﹕教局國安指引唔包括大學　梁美芬要求楊潤雄主動出擊

反修例風波中，不乏學生嘅身影。教育局最近頒布國家安全教育課程及指引，希望可以「補鑊」，而議員梁美芬(Priscilla)認為大學生有較大機會作出觸犯《港區國安法》嘅行為，不滿指引未有涵蓋大學。佢促請教育局局長楊潤雄唔好再推搪，要主動出擊啊。

教育局早前向學校發出指引，交代處理突發情況嘅安排，例如要阻止學生喺校內叫口號，但竟然唔包括喺反修例風波期間淪為「戰場」嘅大學喎。身兼教育事務委員會主席嘅Priscilla今日(6日)拍片分享，認為大學同教育局都唔應該只係等對方出手，仲點名講到楊潤雄，話佢應該主動向大學了解校內守則，再提供局方要求。

而大學都唔係無王管，Priscilla直指大學擁有咁多資源，點會做唔好有關工作，老師同校長唔可以話唔知、管唔到就當無事發生。大學有責任講清楚，校園唔容許任何犯法空間，要事先警告學生有機會被趕出校。Priscilla又建議大學可以邀請熟悉國安法、基本法以至國情嘅人士講解，而佢更加好樂意幫手添。