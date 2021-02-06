疫情下墟市停頓逾年　團體期望當局新春放寬規定

新冠肺炎疫情持續逾年，墟市停頓同樣逾年，影響不少靠在墟市擺攤賺取收入的市民，加上疫情未止，復辦墟市似是遙遙無期。有團體趁着農曆新年將至，合辦小型市集，為墟市檔主提供營商機會、同時為市民提供廉價的購物空間。團體亦期望，政府於年初一至三放寬規定，容許市民在深水埗擺新春地攤。

關注草根生活聯盟、天仁生活館及絃點合辦「送舊迎新小型市集」，市集位於太子道西185號嘉爵大廈一樓，開放時間為今日(6日)及明日(7日)的下午1時至7時。兩日的市集，每日各有4名檔主參與，其中檔主虎哥主要是售賣懷舊物品。

虎哥指，疫情前逢周六及周日均會去不同墟市擺攤，每次開檔都可賺取數百至1000港元不等，令他「飲茶食飯不用太慳。」惟疫情持續下，他將近1年沒再擺攤，收入減少，花錢時要「就住」。他又指，疫情下雖然自己也有參與網上墟市，但生意額始終不及實體墟市。

關注草根生活聯盟提到，以往每年農曆新年，在深水埗北河街街市附近均會有新春地攤，不少市民都依靠這種墟市賺取微薄收入、幫補家計，而該處近日曾被突襲封區，令他們非常關注政府今年對該處新春地攤的應對措施。該團體期望，政府可於年初一至三放寬規定，容許市民擺地攤。