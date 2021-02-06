年花疫下供貨不穩成本增　旺角花墟商戶嘆銷情難料

農曆新年將至，尚有不足一周便是年三十(11日)。今年新冠肺炎疫情持續，導致不少新年活動取消，而年宵花市幾經波折終得以舉辦。有大批市民今日(6日)到旺角花墟買年花，東網記者今午到場視察，可見現場人流雖然絡繹不絕，惟明顯不及往年，有花商慨嘆疫下人流不如以往，辦年宵花市亦難關重重，加上年花供貨不穩令成本大增，生意大不如前；市民則表示今年新年氣氛欠奉，加上疫情嚴峻，惟有一切從簡，避免外出。

旺角花墟一帶在下午出現「人花爭路」，由於不少花商把年花放置於行人路，令路邊滿是紙箱、年花、手推車等，道路水洩不通，不少車輛需要慢駛，逛花墟的市民亦只能順着人流緩慢前進，難以保持社交距離。有警員在場於部分路口拉起橙帶維持秩序。

花商鄭先生表示，今年入貨量只有正常的25%，由於年花供應受疫情影響，成本大增之餘，也會經常延遲到貨。而眾花之中，荷蘭進口的花最貴，因為當地去年失收，導致今年需加價1倍。鄭又透露，自己會參與今晚於旺角大球場開辦的通宵花市，雖然營業時間為凌晨，但總好過沒有，他解釋指，不少本地花農都是老人家，他們付出很多心血種花，如無平台分銷，將會血本無歸。鄭續指，政府停辦年宵的立場搖擺，令很多花農大失預算，可以在旺角大球場外辦花市，是一眾花商努力向政府爭取的成果，花了很多心力。

花店員工劉先生亦指，受疫情影響，人流已較往年少30%，花店因而減少入貨，但價格則維持不變。年初三(14日)適逢情人節，但他認為難以預計銷情，因內地新年亦會放假，且疫情或多或少會影響物流，供貨有機會受阻。他續指，今年小棵的桃花特別受歡迎，只售100多港元，適合普通家庭添置，而蘭花和風信子的銷情同樣相當理想。

市民羅女士一家四口到場逛花墟，並花費了約200港元買百合、桃花等年花，他們表示今年農曆新年只會到親戚家拜年，並減少外出。市民鄧小姐亦與友人逛花墟，買了百合等，同樣花了約200港元，認為價錢比往年稍貴。因為疫情，鄧表示今年新年氣氛欠奉，亦無法如往常般逛年宵花市，感到可惜，預計假期也會留在家中，不會外出。