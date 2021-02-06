土瓜灣街市現垃圾大道恐播毒　群鼠開餐食環懶理

疫情遲遲不受控，舊區更成為爆疫重災區，衞生環境惡劣是一大肇因。土瓜灣街市附近驚現「垃圾大道」，疑為鄰近商店掉棄所致，恐增加播毒風險之餘，馬路亦被佔據半邊，街坊投訴，食環署亦一於懶理。東網記者巡視期間，該署人員視若無睹，竟稱﹕「唔係我哋負責！」

土瓜灣過去14日有3宗確診個案，包括土瓜灣道定安大廈D座2宗無源頭及關聯個案，馬坑涌道華發大廈1宗無源頭個案。「垃圾大道」位於土瓜灣上鄉道及落山道之間的九龍城道，一帶舊樓林立，樓下多為民生店舖，主要售賣蔬菜、肉類、火鍋食品，大量垃圾堆積如山在馬路上，有發泡膠箱、卡板，亦放置貨物，惟環境衞生惡劣，地上更不時出現一大攤污水，蘊藏播毒風險。

東九龍走廊亦位於該處，天橋底設牙醫診所、養生館，附近劃有休憩地方，下午時段人潮如鯽，東網記者巡視期間發現有食環署人員，遂向在場人員詢問為何對情況視而不見，竟獲回應指其所屬部門僅負責店舖阻街，馬路上的垃圾事宜應由警方交通組或食環署「潔淨組」處理。

九龍城區議會環境衞生及可持續發展委員會副主席馬希鵬說，該處惡劣衞生環境已持續多年，對居民達滋擾程度，更是他上任以來「最頭痛」的事情。他批評政府部門互相卸責，對該處甚至有「約定俗成」的態度，懶理違規情況。即使執法人員向商戶發告票，他們亦只是「當交租」，沒有阻嚇作用。

馬希鵬曾多次巡視該處，每到午夜12時起就會有一大群老鼠「開派對」，大吃鮮肉蔬果，「吱吱聲」不絕於耳，即使食環署放置鼠餌及捕鼠籠，亦不能杜絕鼠患。他又指該處有三間較大型菜店互相競爭，除了衍生垃圾、貨品霸佔道路，叫賣聲亦造成噪音污染，令居民難受。

食環署回覆查詢指，該處屬區內店舖非法擴展營業範圍黑點，部分店舖不時會將貨物、可回收物料、廢物等放於馬路上。接獲東網查詢後，隨即派員到該處巡查，並清理一帶被棄置垃圾。

署方指，有關問題屬街道管理事宜，涉及多個政府部門職權範圍，各部門各司其職，不時透過跨部門聯合行動打擊店舖違法行為。署方人員日常巡查期間，若發現有人亂拋垃圾，會即時向違例人士提出檢控，亦已安排街道潔淨服務承辦商提供恒常街道清掃及清洗服務。