政府續封區　土瓜灣華發大廈屯門黃金海岸2期第9座須強檢

港府繼昨晚(5日)封區食「白果」後，今晚(6日)再度突襲封區！土瓜灣馬坑涌道華發大廈今晚8時起被列入封區範圍；屯門黃金海岸2期第9座亦於晚上8時半被納入封區範圍。圍封區內的人士須留在其單位內，並按指示接受強制檢測，直至檢測及有結果後方可離開，政府目標是明日(7日)7時解封。居民明早(7日)解封前不能如常進出，加上今晚適逢周末，不少市民共敍天倫，惟當局視民意如無物，一意孤行再度封區擾民，十分離地。

晚上8時，大批警員到達華發大廈拉起封鎖線，入境處人員亦到場協助工作。有關大廈早前因有來源不明個案，已列強制檢測中，不少居民表示早前已接受過檢測。街坊林太於華發大廈樓下開士多，認為封區行動無用，該大廈早有多宗病例，現時才採取行動已經太遲，加上近日因擔心封區故特意提早關門，生意大受影響。

屯門方面，本是黃金海岸住客的屯門區議員巫堃泰表示，昨得悉一名南韓裔機場三跑工程師確診，他又不滿政府連日勞民傷財封區，卻只能找到零星個案。

根據衞生防護中心資料顯示，兩幢大廈過去14日分別僅錄得1宗確診個案，均為感染源頭不明，同於本月5日確診。土瓜灣華發大廈確診者為87歲老翁，本月2日發病。屯門黃金海岸第9座確診者則為51歲男，無病徵。