反黑冚葵涌工廈無牌樓上吧　12越南籍男女被捕兼犯禁令

警方新界南總區反三合會行動組，昨日(6日)晚上約8時進行代號「逸影」的反罪惡行動，突擊搜查葵涌永建路15號一工業大廈單位，搗破一個無牌樓上吧。

行動中，一名越南(36歲)假難民為酒吧負責人，他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕；同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員會向他作出檢控。

另外，11名越南籍男女(27至47歲)，包括7男4女，當中有9人為假難民，俱涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，另一名37歲越南籍女子沒有有效身份證明文件，亦涉嫌「在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。被捕男女現正被扣留調查，而行動中檢獲的4支紅酒，5支烈酒及約320罐啤酒，總市值約5,000港元。

新冠肺炎疫情爆發逾一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。