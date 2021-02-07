團體助東涌居民　派發餸包提供就業培訓

向居民派發「有魚、有菜、有肉」的餸包。(陳德賢攝)

新冠肺炎持續逾年，基層生計大受影響，連買餸都要勒緊荷包。有機構開展計劃，向區內居民派發餸包，有關服務名額有80名，每名申請者每星期可獲發3個餸包。此外，機構提供培訓及就業機會，聘請約20名街坊在食物工場製作餸包，冀助居民度過難關。

社區發展推動基金計劃幹事陳琬琳提到，東涌較偏遠，區內社福支援一直較弱，街坊是被忽視的一群。在疫情之下，東涌街坊同樣面對開工不足、甚或失業，有些街坊為求慳錢，有時「食得好差」，該機構遂在滙豐香港社區夥伴計劃支持下，去年7月在區內開展「涌」實人生自主就業支援計劃，包括派發必定「有魚、有菜、有肉」的餸包。

陳續指，機構收到申請會逐一評估，了解申請者的經濟、家庭狀況等，務求先幫助最有需要的街坊，目前仍有數名街坊在後補名單中，這項服務將維持到今年8月。陳提到，有些受惠街坊找到工作，便主動提出計劃，希望將資源留給其他人。

除派發餸包，計劃為約20名街坊提供工作機會，讓他們在食物工場做兼職、製作餸包，賺取收入，瓊姨就是其中一位。瓊姨本來是員工飯堂廚師，月入達1萬港元，但疫情下，飯堂每日營業額下跌至數百港元，被迫停業，頓時零收入。她因為患有長期病，每月醫療開支達千港元，不想加重一對子女的負擔，碰巧計劃提供的兼職，正好讓她能幫補家計。

瓊姨又說，區內買餸特別貴，一斤菜芯叫價13港元，比荃灣貴近一倍，不少居民會跨區買餸。買餸貴，加上疫情打擊，計劃派發的餸包就正好幫到街坊。她笑言，街坊很有創意，會善用餸包內的食材，煮出她意想不到的菜式。街坊來領餸包，瓊姨更會跟他們分享烹飪知識，從中得到的滿足感，甚或比賺到的收入更珍貴。