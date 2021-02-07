旺角大球場入口廣場通宵辦花市　議員憂擾民增播疫風險

康樂及文化事務署前日(5日)宣布，港九花卉職工總會於本月7至11日，在旺角大球場入口廣場舉辦名為「新界花農批發市場」的鮮花批發市場，運作時間為凌晨1時至上午9時，目的為鄰近之花墟道，提供一個年花的批發市場。油尖旺區議員林兆彬批評，當局事前零諮詢，形容「突襲式」辦批發市場的做法荒謬，擔心帶來播疫及噪音問題。

今日(7日)凌晨1時，林兆彬抵達旺角大球場的入口廣場的「新界花農批發市場」視察，他認為該市場在凌晨時段運作，無可避免產生噪音影響街坊作息，加上新冠肺炎疫情嚴峻，人群聚集下，更會增加播疫風險，對於當局舉辦有關活動，感到難以理解。

林續稱，昨日(6日)已就有關情況發起街坊聯署反對，暫時透過Facebook及WhatsApp收集約130個簽名。他會在現場監察場內運作情況，了解是否不停有大量貨車進出及搬貨時產生大量噪音。

另外，林指出因應年宵花市，旺角花墟一帶會有封路安排，以便行人及車輛使用道路較為暢順，亦可幫助減少人群聚集。他憂慮一旦上址一帶爆疫，就連花墟亦會成「受限區域」，大批購買年花的市民隨時被困。

據東網記者觀察，不時有貨車駛進市場範圍，同時有警員巡查場地情況。據了解，舉辦單位為監測活動產生的噪音，會採用環保署的消減噪音措施，於活動舉行期間提供投訴熱線，以便即時跟進居民投訴，同時亦安排專人，在活動主辦場地附近對噪音作密切監測。