東方日報A1：政府束手瘟神不走　最慘新年

瘟疫罩香江，萬民話淒涼！今日是農曆年廿六，距離大年三十只有4天，但香港街頭巷尾少有過年氣氛，700多萬港人繼去年全城搶口罩後，今年勢迎來慘淡的「百無」新年。在嚴厲的防疫禁令下，酒樓團年飯筵席失蹤、參茸海味店舖人流稀疏，就連買新衫新褲過新年的顧客亦減少，新春消費一落千丈，商戶紛紛叫慘，有業界估計農曆新年的生意較以前暴跌六成。餐飲業人士更指，晚市禁堂食令他們少了一個黃金檔期，估計整體損失最少170億元，炮轟政府抗疫一年工作太差，「又遲又渣」，促請當局在下一個禁令結束時、即年初六後放寬防疫措施，讓業界可爭取新春檔期減少損失。

東方日報記者昨到訪上環海味街、旺角花墟及黃大仙街市，發現街上雖有人流，但消費卻大異於往年，大小商戶紛紛表示「旺丁不旺財」，過年氣氛遜舊時。

上環海味街是辦年貨、置辦饋贈禮品的熱門地點，以往過年前，上址海味舖常見市民逼爆、駕車大肆選購的情況，今年卻不復見。

永利海味員工李先生大呻，今年生意大跌30%，主要原因是少了外來人士購買，疫情下久久未能恢復與內地通關。他指內地客會搜購大批貨品回鄉送禮，而且數量「誇張」，如今失去這群客源，生意劇減，目前只能靠本地客支撐。生記海味員工袁小姐亦指，疫情下客人減少在店舖停留時間，不像以往駐足精挑細選，如今來去匆匆。

另一個新年必到地點旺角花墟，銷情同樣慘淡。花商鄭先生指，受疫情影響，今年入貨量只有正常情況的25%，供應亦受阻，令花店成本大增之餘，也延遲到貨。眾花之中，以荷蘭進口的花最貴，因去年失收，故今年加價一倍。今年他們打算參加年宵花市卻波折重重，批評政府防疫不力、立場搖擺，令很多花農失預算，生意雪上加霜。花店員工劉先生表示，今年人流較往年減少至少30%，花店也因此入少貨，但價格不變，然而疫情亦影響物流，內地年花供應有機會受阻，銷情必定大不如前。

往年過年前大半個月，大小商場必定擠滿消費者，有市民會專門買新衫過年，今年卻此情不再。有零售業者指，即使推出新春減價噱頭，惟市民消費意欲欠佳，不少家長更因擔心疫情，不像往年帶同子女買新衫過年。

黃大仙大成街街市方面，雖然不少市民前往買餸，但亦無助推高生意額，有生果檔檔主大嘆顧客只是逛街，沒有光顧，預計生意較往年大跌三分之二，「疫情搞到好多人失業，個個撳實荷包（不消費）」，而早前內地有車厘子被驗出新冠病毒，其價格隨即大跌至約20港元，惟仍然乏人問津。

牛肉檔檔主文先生亦嘆生意下跌20%，稱去年有指濕街市是第3波疫情的傳播地點後，不少市民都不敢到街市買餸，寧願去超市，預計本周過年時生意仍不會好轉。他又批評，若政府一早封關，相信疫情一定會更快受控。而豬肉檔的李先生亦指生意大跌60%，已較往日入少七成貨。

餐務管理協會會長楊位醒指，原本1至2月份農曆新年前後是餐飲業的黃金檔期，以往業界可錄得160億至170億元生意額，最旺盛時期單是年三十團年飯可有4至5億元生意額，但今年受二人一枱及禁晚市堂食等防疫措施限制，生意蒸發。雖然不少食肆轉推盆菜、外賣套餐救亡，但收入只是「杯水車薪」。

楊狠批政府抗疫不力，連累全港商戶一起遭殃，又透露曾與政府商討新年對策，惟對方竟稱或會有第5輪補貼，籲業界耐心等候。他稱業界情願不要補貼，只盼盡快營業，怒批政府「錢又使得大，但效果得個窿，防疫措施做得遲又做得渣，靠政府死得」！他促請政府於年初六後可延長食肆營業時間，或放寬食肆防疫限制，讓業界起碼能在新年期間「撈到尾水」。

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