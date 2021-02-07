我有正能量：隔世尋根　風雨同路陪找至親

對於自小和家人失散的孤兒來說，能和至親見面，已是難以觸及的夢想。尋親路上並不平坦，有人成功尋回親人，亦有人仍在努力，但有尋親組織立志要陪伴在尋親者左右，協助他們尋回自己的「根」，與家人團圓。

身處美國三藩市、現年58歲的黃先生，出生後不久，親生父母已因家貧而將其轉送予黃姓鄰居。黃感恩養父母一直待他很好，養父曾在船上工作，早年已到美國定居。後來養父離世，黃為照顧家人移居美國，才得悉自己非親生的真相。這些年間，黃曾聯絡紅十字會，及利用DNA科技找到遠在菲律賓的遠房親戚，卻都沒有進一步消息。去年6月，他聯絡到本地一尋親團體，2個月後將其資料上載至社交平台，才心願得償，找到另外9位兄弟姐妹。雖然親生父母已離世，亦受疫情影響，黃始終未能親身和家人相會，但他仍心存希望。

容先生是黃先生的兄長，在10兄弟中排行第4。容指父母在世時，曾向他提及將弟弟送人的往事，亦常因此事鬱鬱寡歡，故他很早已有把弟弟尋回的念頭。他坦言，弟弟的出現令一家人驚喜不已，在了解事件時，更拉近家人間的距離。

11歲的滔滔生長在單親家庭，一直由母親和外婆撫養，和媽媽的感情尤其深厚。惜去年10月，母親突然離世，令滔滔的情緒陷入低谷，而其外婆又難以照顧他， 萌生尋回滔滔的祖母和姑母照顧他的想法，希望他能接受更好的教育，得以健康成長。

尋親網「Look4mama 」於2014年成立，義務協助尋親者找尋失散親人。創辦人Winnie指，尋親的個案愈來愈多，但有部分個案只有有限的資訊，增加尋親的難度。Winnie慨嘆自網站成立以來，求助個案的類型愈見廣泛，當中不乏具迫切性的、親人分隔兩地的個案，令她更下定決心，協助這些尋親者「尋根」。