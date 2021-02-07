工廈食肆燒烤場偷雞做晚市　當禁令無到

疫情未遏止，食肆屢被揭違反防疫措施，隨時引爆群組感染。有工廈食肆鬼祟經營晚市堂食，門面烏燈黑火，另闢房間卻幾乎座無虛席，一枱多人「隊啤」吸煙；燒烤場熄燈招牌內，卻有多人圍爐聚餐，「除罩」徘徊自助取食物。不少食肆亦防疫鬆懈，議員斥違規食肆罔顧公眾安全，促執法部門加強打擊。

九龍灣宏照道一工廠大廈的地下食肆，每晚7時至11時許，仍有不少客人魚貫進出。傍晚約6時起，室內大部分燈關上，張張「吉枱」，讓人以為晚市不設堂食，惟店員仍接待熟客或已訂位人士，帶客人經過防煙門，到達面積有近千平方呎的房間。店員叮囑客人室內不可拍攝，更不可放上網，否則會被「冚檔」。

室內有近10張大大小小的餐枱，幾乎爆滿，並設有3部電視播放賽馬。然而，枱與枱之間沒有隔板，每枱亦沒有人數限制。不少人在吞雲吐霧，又有人沒有掩鼻打噴嚏，一邊睇賽馬，一邊打邊爐，至深夜11時食肆打烊，食客醉醺醺離開，轉到街上高談闊論。

大埔汀角路有燒烤場同樣鬼祟經營晚市，門口招牌晚上6時起熄燈，大閘只留少許罅隙，惟場內十多燒烤爐仍火光紅紅，雖然爐與爐之間相距有1.5米，但不少人共聚一枱，最多有5人同枱，而枱與枱中間並沒有隔板。客人均脫下口罩有講有笑燒烤開餐，又走來走去自助取食物及飲品。

議員陳恒鑌斥食肆違規經營晚市做法極不恰當，罔顧公眾安全，促食環署及其他執法部門應聯手打擊。議員柯創盛亦要求執法部門確實執行防疫措施。

食環署發言人表示，自實施《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）後，曾12次到過九龍灣的工廈食肆巡查，最近一次於1月21日，期間未有發現違規情況。而大埔的燒烤場持有新鮮糧食店牌照，該署1月25日聯同警方到場巡查，亦未有發現違規情況。發言人指，就餐飲處所負責人違反禁止於指定時間提供堂食的規定，截至1月21日，共作出47宗檢控。

大埔燒烤場負責人表示不作回應。「晚市我哋淨係做外賣，個場好靜，一眼睇晒。」九龍灣工廈食肆的負責人則否認違規提供晚市堂食。