封區突襲土瓜灣屯門　驗482人徒勞無功

政府昨日(6日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午8時起限制在土瓜灣指明「受限區域」（即土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日(7日)上午約7時完成強制檢測行動。

自今日上午約7時起，土瓜灣指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨零時，307名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪135戶，當中14戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

另外，自今日上午約7時起，屯門指明「受限區域」（即青山公路青山灣段1號香港黃金海岸二期第9座）內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨2時，約175名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪88戶，當中17戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。