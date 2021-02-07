華發大廈住客轟環境衞生未改善　僅封區「捉人檢測」唔實際

土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈昨晚(6日)遭突襲封區，結果307名居民接受檢測後，沒有發現確診個案。大廈今早(7日)約7時解封後，陸續有居民出示無染疫證明及登記個人資料後離開。

據大廈住客王先生表示，由於大廈早前有人確診，故大廈已被納入強檢範圍，住客須做檢測，詎料當局昨晚突襲封區，因此認為當局的檢測措施不但混亂，更是浪費人力物力。他稱，原本昨晚7時許落街買食物，當見到有大批人員及警員到場，已深感不妙，直至1小時後宣布封區，形容居民可在這1個小時內聞風先遁。

王又指，大廈附近的垃圾堆積多日，根本無人清理，附近一個回收箱更淪為街坊垃圾箱，形容附近一帶的衞生環境十分惡劣。他直斥當局不要只管封區「捉人做檢測」，而是要做好清潔環境及衞生等措施才最實際。

另有居民陳先生形容，該大廈衞生情況極度惡劣，樓梯走廊好骯髒，他又透露早前大廈一名染疫者，為一名住在高層的長者。根據衞生防護中心資料顯示，華發大廈在過去14日錄得1宗感染源頭不明的確診個案，確診者為一名87歲老翁，他於本月2日發病及在本月5日確診。