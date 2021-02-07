封區強檢逾1.8萬人僅揪15宗確診　張建宗：不代表行動有偏差

疫情反覆，政府近日多次圍封部分地區為居民強檢，政務司司長張建宗表示，政府在過去兩周順利完成20個指明受限區域的限制與檢測行動(未計昨晚土瓜灣及屯門行動)，逾18,900人接受檢測，當中發現15宗確診，並向不遵守強制公告市民發出逾30張定額罰款5,000元通知書及超過160張強制檢測令。他又指，強檢所能找到的個案下降，是因社區感染數字下跌，並不表示污水檢測的準確度或政府的行動有所偏差。

張建宗今在網誌稱，能夠連續在不同小區順利完成行動，有賴各支紀律部隊及輔助部隊﹙包括警務處、入境事務處、海關、消防處、懲教署及醫療輔助隊﹚以及多個政策局及部門積極參與及支持，加上各間檢測承辦商。他認為圍封強檢能夠找出隱性患者，截斷病毒傳播鏈。

張續指，踏入2月，疫情反覆但審慎樂觀，近日確診數量見到回落迹象，並提到農曆新年期間，全港19間社區檢測中心會繼續開放，強烈呼籲市民做檢測，於新春假期減少外出和聚會等。