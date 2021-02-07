防範「港獨」學校角色重要　當局將提供支援推國安教育

本港自去年6月30日實施《港區國安法》，截至上周一(1日)共有97人涉案被捕，當中僅8人遭檢控。政務司司長張建宗今日(7日)在網誌指，去年下半年的公共秩序，較前年(2019年)反修例事件以來有明顯改善。他認為國安法產生了震懾作用，大大減少了扭轉社會、嚴重暴力的亂局，以及鼓吹「港獨」的行為。他指，學校在防範危害國安行為方面擔當非常重要角色，故會協助學校推展相關教育。

張續指，《港區國安法》目的是防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，其中學校在「防範」方面擔當非常重要的角色，而教育局於上周四(4日)向全港學校發出通告，就維護國家安全提供學校行政及教育指引，並公布國家安全教育在學校課程的推行模式及相關的學與教資源，協助學校落實相關措施，以維護安全有序的校園學習環境，以及推展國家安全教育。他表示教育局會為學校舉辦簡介會及專業發展課程，協助學校推展有關工作。

為改革科目包括多年來爭議不斷的通識教育科，教育局亦在上周二向各中學發出通函，就優化高中4個核心科目的課程和評估提出建議。張指出，政府決心提出改革，根據通識教育科的課程宗旨及目標，精簡課程內容、鞏固知識基礎、優化教材及考評安排，並冠以新的科目名稱，而改革後的課程內容約是原來的一半。

教育評議會主席何漢權今早在電台節目表示，歷史是情義的教育，可以了解國情，對於通識科改革，他認為香港、國家及世界不能分割，因此教授「一國兩制下的香港」沒有問題，而國安法的教育亦應由國安、國史、國情一同教授。