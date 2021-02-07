疫情下加強職津及短期食物支援　羅致光：冀緩解經濟壓力

疫情重挫經濟，本港不少打工仔亦飯碗不保，勞工及福利局局長羅致光表示，本港在疫情下整體經濟和就業情況都面對巨大挑戰，當局已有相應措施，為受失業和就業不足影響的低收入家庭提供支援，希望降低在職家庭津貼計劃非單親住戶基本工時要求，並放寬短期食物援助的資產限額，冀緩解有需要家庭的經濟壓力。

羅致光在電台節目中稱，政府在去年已透過防疫抗疫基金，向受疫情影響的行業和個人提供支援，措施令本港需作出3,000億元的財政承擔，約佔本地生產總值11%。而在第四波疫情下，當局已加強在職家庭津貼計劃和提供短期食物等援助服務，當中改善職津令年度開支增加約18億港元。

另他在網誌提到，年近歲晚，家務助理特別渴市，忙起來可能忽略職業安全，而今年受新冠肺炎疫情影響，或有「不熟手」人士落手落腳清潔家居，擔心因而發生如近期懷疑抺窗時墮樓的意外，呼籲無論熟手或不熟手的人士，都應做足安全措施。他亦提醒外傭及僱主，由2017年1月1日開始，外傭的「標準僱傭合約」已加入1項有關清潔外窗的條款，以保障外傭的職業安全，而外傭亦可拒絕違反合約條文的情況下抹外窗的要求。