封區強檢卻多次食白果　陳肇始死撐：找到密切接觸者截傳播鏈

陳肇始死撐，封區的防疫成效不能只看找到的確診人數。

港府近日頻頻封區做強制新冠病毒檢測，但一直沒有清晰交代封區準則，而且有多次封區行動未能發現有新冠肺炎確診者。食物及衞生局長陳肇始今(7日)繼續「死撐」，當局至今採取20次封區行動，進行了近1.9萬次檢測，找到15宗確診個案，認為封區找到的確診比率相比全民檢測並不低。她又指，封區防疫成效不能只看找到確診人數，當局於行動中亦找到數十名密切接觸者，並將他們送入檢疫中心，是切斷傳播鏈的手段。她稱，若全部強制檢測均是零確診，將對重開處所及市民回復正常生活帶來正面條件。

陳肇始在一個電台節目中表示，農曆新年假期是控制疫情的考驗，如果市民因為聚會次數增加讓疫情再度爆發的話，坦言是不理想，期望大家盡量減少聚會，或在聚會時保持戴上口罩，如果疫情能再壓下去，希望假期後有條件讓市民回復正常生活。

她提到，在疫情開始回落之際，更要用嚴謹手段清走餘下個案，因此當局不斷收緊強制檢測門檻，如果全部強制檢測都是零確診，將對重開處所及市民回復正常生活帶來正面條件。她又指，因應病毒會有潛伏期，部分地方的住戶，可能要做兩次強制檢測，而政府亦會以污水樣本等輔助工具監察情況。她指，政府將把地盤工人納入需進行強制檢測的特定群組，並於未來一星期公布細節。

陳肇始又於網誌中提到，關注本港「三無」大廈的環境衞生，指民政總署自上月25日起為有需要的大廈，加強相關一次性的清潔服務，至今已向24幢大廈提供服務，預計本月會向另外90幢大廈提供服務。

至於首批新冠疫苗「復必泰」預料本月底來港，陳肇始指當局正與德國藥廠BioNTech緊密聯繫，如果疫苗能盡快到港，會爭取在農曆年後展開接種計劃。另外，內地科興已向政府提交新冠疫苗的部分數據，會爭取在農曆新年前將資料提交專家委員會審議，並盡快批核緊急使用。 她指，18區疫苗接種中心的籌備工作如火如荼，創科局將設立網上平台，讓市民一次過預約兩劑新冠疫苗的接種時間，政府亦會有機制，監察市民接種疫苗後是否有不良副作用。