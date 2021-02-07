港府冀2050年前實現碳中和　今年中發表長遠策略

財政司司長陳茂波今(7日)發表網誌，指為力求改善城市環境及空氣質素，港府將在今年年中發表長遠策略，爭取在2050年前實現碳中和。而政府去年撥出20億港元，資助合資格的私人住宅樓宇停車場安裝充電的基礎設施，他表示自去年12月推出計劃至今，已有超過120個屋苑提出申請，涉及共36,000個車位。

陳茂波表示，去年財政預算案中於環保方面投放了超過100億港元，當中包括了推動電動車普及化、淘汰歐盟四期柴油商業車輛、電動渡輪試驗計劃等，相關的措施正在逐步落實。

就在維多利亞港內試驗電動渡輪的計劃，陳指港府已成立跨部門工作小組，並聘請顧問制訂設計方案，預計今年會就渡輪建造進行公開招標。電動公共小巴試驗計劃方面，相關部門正進行前期籌備，預計會資助約40輛電動公共小巴在不同地區試用。

此外，陳又指去年9月，環保署透過公開招標，以服務合約形式聘請了17個承辦商，在全港提供廢紙收集及回收服務，現時廢紙回收價變得穩定，由最低時的約0.3港元一公斤回升至約1港元一公斤。